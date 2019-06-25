Сегодня исполняется 44 года 14-му чемпиону мира по шахматам Владимиру Крамнику

Его поздравляет 12-й чемпион мира по шахматам депутат Госдумы Анатолий Карпов:

— Владимир! Поздравляю Вас с днем рождения и хочу в этой связи пожелать Вам спортивного долголетия, реализации своего незаурядного потенциала в популяризации шахмат, воспитании новых поколений шахматистов. Надеюсь, что великая игра — достояние миллионов шахматистов всего мира подарит Вам новые проекты, новые встречи, позволит завоевать вершины, которые Вы будете штурмовать.

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