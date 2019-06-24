В Думу внесен проект о запрете привлекать бизнесменов по статье о преступном сообществе

В Госдуму внесен законопроект о корректировке ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем). Предлагается вывести из-под статьи определенные нарушения в сфере предпринимательства и экономики. Автором инициативы стал депутат, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Рифат Шайхутдинов. За внесение изменений в статью во время прямой линии выступил президент России Владимир Путин.

В пояснительной записке (.pdf) говорится, что проект направлен на формирование «благоприятного делового, предпринимательского и инвестиционного климата», на сокращение «рисков ведения предпринимательской деятельности» и создание «дополнительных гарантий защиты бизнесменов от необоснованного уголовного преследования». «Сложившаяся и широко распространенная практика применения органами предварительного следствия и судами ст. 210 УК РФ демонстрирует необоснованность предъявления обвинения в ее совершении в отношении данной категорий лиц»,— убежден автор проекта закона.

Депутат предлагает не распространять действие ст. 210 УК РФ на преступления, предусмотренные статьями: 159 (мошенничество), 160 (присвоение или растрата), 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), 185–185.6 (злоупотребления при эмиссии ценных бумаг и уклонение от раскрытия информации о ценных бумагах), 193 (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте), 193.1 (перевод денежных средств в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием поддельных документов), а также статьями 194–201 и 171–183 УК РФ.

Помимо этого господин Шайхутдинов предложил освобождать от ответственности лиц, «добровольно прекративших участие в преступном сообществе» и «активно способствовавших раскрытию или пресечению» преступлений. При этом в действиях обвиняемых не должно содержаться «иного состава преступления», уточняется в законопроекте.

Как ранее выяснил “Ъ”, в марте бизнес-омбудсмен Борис Титов направил главе администрации президента РФ Антону Вайно письмо, в котором попросил скорректировать нормы ст. 210 УК. По мнению господина Титова, под статью об ОПС не должны попадать участники предпринимательской деятельности, за исключением тех, кто обвиняется в производстве фальшивых денег.

О предложении бизнес-омбудсмена — в публикации “Ъ” «Борис Титов исключает предпринимателей из преступного сообщества».