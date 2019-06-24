Мурманский губернатор уволил заместителя после жалобы на прямой линии Путина

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил своего заместителя Инну Погребняк после проверки, организованной из-за озвученной в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным жалобы врача на низкую зарплату. «По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом правительства. Особое внимание на вопрос зарплаты медработников»,— цитирует ТАСС господина Чибиса.

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На оперативном совещании в правительстве региона он сказал, что его «вводили в заблуждение, говоря, что нет врачей, которые получают меньше прожиточного минимума». По словам Андрея Чибиса, даже экспресс-проверка показала, что такие врачи есть.

Он добавил, что проблемой также является соотношение окладов и дополнительных надбавок. Господин Чибис заявил, что очень маленький оклад «не может устраивать», а отсутствие стабильности в плане дохода «дестимулирует врачей приезжать и оставаться».

Напомним, ранее в ходе прямой линии с президентом России врач-отоларинголог из Мурманска пожаловался на заработную плату в размере около 20 тыс. руб. После этого Андрей Чибис поручил провести дополнительную проверку.

О чем спрашивали граждане и как отвечал президент — в материале “Ъ”.