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Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Глава Мурманской области поручил проверить жалобу врача на низкие зарплаты

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поручил провести дополнительную проверку после жалобы врача на уровень заработной платы. Господин Чибис подчеркнул, что вопрос зарплат — «это отдельная важная задача на постоянном контроле».

«Проблема с зарплатами и достойным уровнем жизни есть, и не только у врачей, область не выполняет требования указа президента по росту зарплат и врачей, и учителей, и других работников социальной отрасли»,— написал он в Facebook.

Врио губернатора отметил, что ранее с подобной жалобой к нему обращался врач во время встречи в одном из муниципалитетов. По его словам, «в ситуации подробно разобрались», выяснилось, что 20 тыс. руб. «была зарплата за неполный месяц», среднемесячная же «выше более чем в два раза».

Ранее сегодня в ходе прямой линии с президентом России врач-отоларинголог из Мурманска пожаловался на заработную плату в размере около 20 тыс. руб.

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.

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