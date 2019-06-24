Минсельхоз поддержал введение минимальной розничной цены на винные напитки

Минсельхоз России поддержал идею введения минимальной розничной цены (МРЦ) на винные напитки и выразил готовность «проработать ее с заинтересованными ведомствами». В ведомстве подчеркнули, что введение МРЦ позволит вытеснить с рынка контрафактную и нелегальную продукцию, а также оказать дополнительную поддержку отечественным производителям.

«При этом ведомством, ответственным за расчет введения минимальных розничных цен, является Министерство финансов РФ. Представители Минсельхоза принимают активное участие в совещаниях на площадке Минфина, на которых обсуждаются данные вопросы»,— приводит «РИА Новости» сообщение Минсельхоза.

Как ранее сообщал “Ъ”, вице-премьер Алексей Гордеев распорядился проработать возможность обязать рестораторов выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. Кроме этого Роспотребнадзор совместно с Минсельхозом, Минпромторгом, Минфином и Минэкономики должны проработать введение минимальной цены на винные напитки. Ведомства также должны решить, наделять ли региональные власти полномочиями по составлению списка «свойств, характерных для винодельческой продукции с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения».

Подробнее о выделении российскому вину приоритетного места в меню — в публикации “Ъ” «Российскому вину сдают карту».