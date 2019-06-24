Работникам крупных банков в России запретили фотографировать экраны компьютеров

Крупные российские банки запретили своим сотрудникам фотографировать экраны компьютеров с помощью личных мобильных телефонов. Ограничения ввели Сбербанк, «ЮниКредит», «ФК Открытие» и ВТБ. Запрет зафиксирован в нормативных документах или договорах, рассказали РБК представители банков.

В частности, «Открытие» запрещает работникам фото- и видеосъемку мониторов, служебных документов, презентаций и клиентских данных. Также им нельзя вести аудиозапись служебных переговоров на личные мобильные устройства (смартфоны, телефоны, планшеты и т. п.) и другую аппаратуру. ВТБ разрешает делать фотографии на объектах банка лишь по согласованию с ответственными подразделениями.

Как пояснил директор департамента информационной безопасности «ФК Открытие» Владимир Журавлев, на основе фотографий клиентских данных можно изготовить поддельные документы, чтобы снять деньги со счета клиента. Представитель банка добавил, что санкции за фотографирование клиентских данных для передачи мошенникам «самые жесткие». Как именно наказывают сотрудников, он не уточнил.

Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов на пресс-конференции говорил, что сотрудников, уличенных в передаче служебных данных в третьи руки, увольняют, а информацию об этом передают в правоохранительные органы.

Ранее “Ъ” стало известно, что в интернет утекли базы данных клиентов ОТП банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. В открытом доступе оказались имена, телефоны, паспортные данные и сведения о работе почти 900 тыс. россиян. Кто ответствен за утечку информации, не ясно.

Подробности — в публикации “Ъ” «Утечка на миллион».