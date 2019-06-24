Мэр Челябинска ушел в отставку

Мэр Челябинска Владимир Елистратов написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе городской думы. Депутаты гордумы единогласно приняли отставку главы города. Временно исполняющим полномочия мэра назначена Наталья Котова, передает «Интерфакс».

В мае врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал подготовленную администрацией Челябинска концепцию развития общественного транспорта в областном центре. Он поручил мэрии «полностью переделать “дорожную карту”» и пообещал «принять кадровые решения». После этого появились слухи о предстоящем увольнении господина Елистратова, однако он их не подтверждал.

Владимир Елистратов был избран на должность мэра в феврале 2019 года. До этого он в течение трех месяцев исполнял обязанности главы города.

Подробности — в публикации “Ъ” «Сначала выбрали, потом проголосовали».