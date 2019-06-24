Идеолог «Монстрации» задержан после митинга в Москве из-за плаката

Идеолог ежегодной акции «Монстрация», новосибирский художник Артем Лоскутов задержан в Москве после митинга против фабрикации уголовных дел, политических репрессий и цензуры в СМИ. «На выходе с митинга меня задержали»,— сообщил художник в соцсетях.

Полицейские задержали художника вечером 23 июня после согласованного с властями митинга на проспекте Сахарова. Мероприятие проводилось на фоне резонансного дела журналисты «Медузы» Ивана Голунова, которого заподозрили в сбыте наркотиков, но затем освободили от уголовной ответственности из-за отсутствия доказательств.

В отношении Артема Лоскутова составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Причиной задержания художника стало то, что он пришел на акцию с плакатом «Мусор хуже говна», «не соответствующим заявленной тематике публичного мероприятия», говорится в протоколе, опубликованном в соцсетях. При этом художник не реагировал «на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия», сказано в документе, после чего был доставлен в отделение «Красносельское». Задержанный заявил, что с протоколом не согласен, его плакат «полностью соответствовал тематике митинга», а требований прекратить ему не поступало.

Артем Лоскутов — создатель первомайского молодежного шествия с абсурдными лозунгами «Монстрация», зародившегося в Новосибирске в 2004 году. Первая акция собрала 80 участников. С тех пор мероприятие набрало популярность, стало массовым и теперь проходит в десятках городов России и зарубежья. Во время организации акции художник не раз сталкивался с проблемами при согласовании ее маршрута.

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Илья Галагуз