Приходько: для транзита газа через Украину необходимо урегулировать судебные споры

Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом», сообщил «РИА Новости» первый замглавы Аппарата правительства РФ Сергей Приходько. Кроме того, необходимо согласовать экономические условия и создать атмосферу, способствующую нормальному диалогу.

«Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины"»,— сказал господин Приходько. По его словам, строящийся «Северный поток – 2» не подразумевает прекращение транзита по действующим газопроводам.

Напомним, 1 января 2020 года истекает срок транзитного контракта «Газпрома» с «Нафтогазом Украины». «Газпром» готовится к возможным перебоям с поставками. По словам господина Новака, трехсторонняя встреча о поставках газа представителей России, Украины и Евросоюза может состояться во второй половине сентября.

О том, как российская компания готовится к прекращению поставок через Украину,— в публикации “Ъ”.