Гран-при Франции — восьмой этап чемпионата мира

1 (1). Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:24.31,198. 2 (2). Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — отставание 18,056. 3 (2). Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 18,985. 4 (4). Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 34,905. 5 (7). Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.02,796. 6 (6). Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.35,462. 7 (8). Дэниел Риккардо (Австралия, Renault) — 1 круг. 8 (12). Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1. 9 (13). Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1. 10 (5). Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1… 14 (19). Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1.
В скобках — позиция на стартовой решетке.
Общий зачет
1. Хэмилтон — 187 очков. 2. Боттас — 151. 3. Феттель — 111. 4. Ферстаппен — 100. 5. Леклер — 87. 6. Пьер Гасли (Франция, Red Bull) — 36. 7. Сайнс — 26. 8. Риккардо — 22. 9. Райкконен — 17. 10. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 14… 14. Квят — 10.
Кубок конструкторов
1. Mercedes — 338 очков. 2. Ferrari — 198. 3. Red Bull — 136. 4. McLaren — 39. 5. Renault — 36. 6. Racing Point — 19. 7. Toro Rosso — 17. 8. Alfa Romeo — 17. 9. Haas — 16
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