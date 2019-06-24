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Теннисные турниры недели

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Турнир ATP в Галле (Германия). Призовой фонд — €2,1 млн

Финал. Роджер Федерер (Швейцария, 1)—Давид Гоффен (Бельгия) 7:6 (7:2), 6:1.

Турнир ATP в Лондоне. Призовой фонд — €2,1 млн

1/2 финала. Жиль Симон (Франция)—Даниил Медведев (Россия, 4) 6:7 (4:7), 6:4, 6:3. Финал. Фелисиано Лопес (Испания)—Симон 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).

Турнир WTA в Бирмингеме (Великобритания). Призовой фонд — $1 млн

Финал. Эшли Барти (Австралия, 2)—Юлия Гёргес (Германия, 8) 6:3, 7:5.

Турнир WTA на Мальорке (Испания). Призовой фонд — $250 тыс.

Финал. София Кенин (США, 7)—Белинда Бенчич (Швейцария, 3) 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4.

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