Отельеры Грузии отрицают массовый отказ от бронирования россиянами

Глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили отрицает сообщения о том, что в связи с решением властей РФ о приостановлении с 8 июля авиасообщения с Грузией в местных отелях фиксируются массовые отмены бронирования номеров. «После того, как стало известно о решении российских властей, отменены максимум 5–6% брони»,— заявил он в эфире телекомпании «Рустави 2» (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, удар по гостиничному бизнесу, конечно же, будет, но не разрушительный, поскольку «туристический сектор Грузии не зависит на 100% от российского рынка». «Безусловно, уменьшение количества российских туристов, ежегодно посещающих Грузию, окажет влияние на нашу экономику, но это будет временным явлением, так как их очень скоро заменят туристы других стран»,— сказал господин Алавердашвили.

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Он выразил уверенность, что, несмотря на запреты, российские туристы, пользующиеся в Грузии в большинстве своем низкодоходным сегментом рынка, все равно будут приезжать.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию на фоне беспорядков в этой стране. Поводом для протестов послужил визит российских депутатов. Глава делегации Сергей Гаврилов на сессии Межпарламентской ассамблеи православия временно занял, согласно регламенту, кресло спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе.

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