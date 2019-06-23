Власти ЕС задумались о создании альтернативы ВТО

Евросоюз может создать альтернативный арбитражному суду ВТО орган из-за попыток Дональда Трампа заблокировать его работу. Как сообщает Welt am Sonntag, ссылаясь на внутреннюю документацию ЕС и правительства Германии, еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальстрем уже провела переговоры с рядом стран о создании нового арбитражного суда. В его состав, согласно проекту документа, войдут три человека, отобранные генеральным директором ВТО из числа бывших членов апелляционного суда ЕС.

Поводом для принятия экстренных мер со стороны Евросоюза стало введение штрафных пошлин Дональдом Трампом на товары из стран—крупных игроков ВТО. При этом Вашингтон пытается заблокировать работу апелляционного суда, препятствуя назначению новых судей. Всего их должно быть семь, однако в настоящий момент их всего трое. Кроме того, у двоих из них в конце этого года истекает срок полномочий. Отсутствие назначений в ближайшее время приведет к параличу работы арбитражного суда, а значит, ВТО не сможет выполнять свою главную функцию — разрешение торговых споров. В том числе и защищать страны от новых штрафных тарифов США.

Кирилл Сарханянц