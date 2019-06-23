В Москве после митинга против фабрикации уголовных дел есть задержанные

В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организаторами которой выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов. После акции были задержаны несколько человек, сообщает «ОВД-Инфо».

Среди них — создатель «Монстрации» Артем Лоскутов. Имена еще двоих также известны — это Иоанн Русаков и Константин Бондаренко. Имена еще троих задержанных не называются.

По оценке корреспондента “Ъ”, к началу акции пришли около 5 тыс. человек. «Белый счетчик» сообщает, что на митинг пришли 3,9 тыс. человек. Полиция сообщила о 1,8 тыс. участников.

Мероприятие прошло на фоне дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого заподозрили в сбыте наркотиков, но затем освободили от уголовной ответственности из-за отсутствия доказательств.

Акции проходят и в других городах России.

О том, как проходила акция протеста в Москве 12 июня, читайте в материале “Ъ”.

О деле Ивана Голунова — в публикации “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались».