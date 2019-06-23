Лучшим фильмом на фестивале в Шанхае стал «Замок мечтаний» Миркарими

Картина иранского режиссера Резы Миркарими «Замок мечтаний» (Castle of Dreams) признана лучшим фильмом 22-го Шанхайского международного кинофестиваля, сообщает ТАСС. Работа также получила «Золотой кубок» в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучшая мужская роль». Церемония вручения наград прошла сегодня, 23 июня, в Шанхайском большом театре.

«Золотой кубок» за артистические достижения получил индийский фильм «Деревья под солнцем» (Under the Sun) Бихукумара Дамодарана, за операторскую работу — китайская картина «Весеннее половодье» (Spring Tide) Ян Лина. «Гран-при жюри» достался грузинской киноленте «Инхале-Эксхале» (Inhale-Exhale) режиссера Дито Цинцадзе. Эта же картина получила награду в номинации «Лучшая женская роль».

Российский фильм «Братство» Павла Лунгина, в котором рассказывается о событиях афганской войны, получил «Золотой кубок» в номинации Лучший сценарий». В стране он вышел в прокат 10 мая. Выходу фильма препятствовали Совет федерации и несколько ветеранских организаций, поскольку считали его недостаточно патриотичным. По мнению сенатора Игоря Морозова, в картине была искажена историческая правда.

Почему «Братство» вызвало столько критики, читайте в материале “Ъ” «Фронт с перестроечной линией».