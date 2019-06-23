Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1»

Британский гонщик Льюис Хэмилтон, пилот Mercedes, одержал победу на Гран-при Франции, восьмом этапе чемпионата «Формула–1». Второе место занял финн Вальттери Боттас, который также выступает в его команде. Третьим пришел пилот Ferrari Шарль Леклер из Монако.

Российский гонщик Даниил Квят, выступающий в составе команды Toro Rosso и его партнер по команде из Таиланда Александер Албон заняли 14 и 15-е места соответственно.

Следующий этап соревнований пройдет в Австрии с 28 по 30 июня.

О том, как британский гонщик ранее стал победителем Гран-при в Монако, читайте в материале “Ъ” «Льюис Хэмилтон дотянул на резине».