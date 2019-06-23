Суд в Судане постановил восстановить работу интернета

Суд в Судане вынес предписание телекоммуникационному оператору Zain Sudan в воскресенье восстановить работу интернета, сообщает Reuters со ссылкой на адвоката. Военные поручили блокировать его 3 июня в качестве меры безопасности на фоне разгона протестующих в центре Хартума.

В результате пострадала экономика страны, были затронуты гуманитарные операции. Окружной суд Хартума постановил «немедленно восстановить работу интернета». Суды в Судане не комментируют СМИ вынесение приговоров.

В феврале президент Судана Омар Башир распустил центральное правительство, отправил в отставку глав всех провинций и объявил чрезвычайное положение на год. В апреле суданская армия провела экстренное заседание, на котором решила отправить в отставку президента и правительство.

В мае суданская оппозиция призвала граждан страны к всеобщей забастовке.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Битва за Хартум не хартумится».