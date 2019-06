Захарова ответила на заявление президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что туристы из России должны иметь возможность приезжать в страну. «Зурабишвили в интервью заявила: "Туристы из России ДОЛЖНЫ приезжать в Грузию, так как ее любят..." Прямо вот должны? Шери, лично Вам должны? Или из мышбратских чувств?»,— написала в Facebook госпожа Захарова.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию на фоне беспорядков в этой стране. После этого в интервью телеканалу Euronews Саломе Зурабишвили заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на турпоток из России. «Туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию. А политики и руководители должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего»,— сказала она (цитата по Euronews). В оригинале президент Грузии сказала: «tourists should continue to come because they love Georgia» — эти слова можно перевести как «туристам следует и дальше приезжать, потому что они любят Грузию».

