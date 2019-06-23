«Зенит» примет решение по Александру Кокорину после выхода игрока из заключения

Петербургский ФК «Зенит» рассмотрит вопрос о контракте с нападающим Александром Кокориным после выхода футболиста на свободу. Об этом заявил гендиректор футбольного клуба Александр Медведев в интервью «Спорт Экспрессу».

Контракт с игроком заканчивается 30 июня.

«Наши действия в отношении Александра будут предприняты только после того, как он выйдет из заключения»,— сообщил господин Медведев.

Напомним, что осенью 2018 года Александр Кокорин вместе с футболистом «Краснодара» Павлом Мамаевым устроили драку в кафе в центре Москвы. В результате драки спортсмены были признаны виновными по статьям 213 УК РФ, 115 УК РФ и116 УК РФ (хулиганство, побои, вред здоровью). Они приговорены году и шести месяцам колонии и к году и пяти месяцам соответственно.

Подробнее о ходе следствия — в материале «Ъ».