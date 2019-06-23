МВД Франции: на акцию «желтых жилетов» вышли около 12 тысяч человек

В акции протестов «желтых жилетов» по всей Франции участвовали 11,8 тыс. человек, сообщило BMF со ссылкой на данные МВД страны. По информации группы Le Nombre Jaune, которая ведет собственную статистику, на митинг вышли 26 тыс. человек.

В эту субботу акция проходила под лозунгом «блокировать страну». «Желтые жилеты» призывали граждан нарушить работу промышленных и коммерческих предприятий.

16 июня в манифестациях «желтых жилетов» участвовали 7 тыс. человек. В первый день протестов 17 ноября на демонстрациях по всей Франции насчитали 300 тыс. человек.

Акции «желтых жилетов» начались из-за повышения цен на бензин. Позже к протестующим присоединились недовольные политикой правительства в целом.

Подробнее — в публикации “Ъ” «"Желтые жилеты" встали перед выборами».