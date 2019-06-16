Во Франции на акции «желтых жилетов» вышли 7 тысяч человек

Во Франции прошла очередная суббота протестов «желтых жилетов», в них участвовали 7 тыс. человек, сообщает BFM TV. По данным Министерства внутренних дел, в Париже протестовали 950 человек. 31-й уикенд протестов показал снижение числа демонстрантов.

18 мая на 27-й по счету митинг «желтых жилетов» в городах Франции вышли 15500 человек. Для сравнения — в первый день протестов 17 ноября на демонстрациях по всей Франции насчитали 300 тыс. человек.

Акции «желтых жилетов» начались из-за повышения цен на бензин. Позже к протестующим присоединились недовольные политикой правительства в целом.

Подробнее — в публикации “Ъ” «"Желтые жилеты" встали перед выборами».