Митингующие в Тбилиси завершили субботнюю акцию протеста

Участники акции протеста в Тбилиси закончили субботний митинг, сообщила грузинская телекомпания «Пирвели». «На сегодня мы расходимся, однако завтра встречаемся вновь у парламента в 19:00 (18:00 мск), чтобы опять продолжить мирную акцию»,— заявил один из спикеров акции Шота Дигмелашвили (цитата по «РИА Новости»).

Митинговавшие прошлись от здания парламента до офиса правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», где спели гимн страны.

Накануне в стране начались многотысячные протесты после визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Граждан страны возмутило то, что депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. К вечеру протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его и требуя отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД. Спикер парламента страны по требованию протестующих покинул пост. По итогам митинга 20 июня Тбилисский городской суд приговорил 121 человека к 12 суткам ареста за неподчинение полиции и мелкое хулиганство.

О том, как следует понимать события в Грузии, “Ъ” рассказал экс-глава МИД страны Григол Вашадзе.