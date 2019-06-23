МВД Грузии начало расследование нападения на журналистов «России 24»

МВД Грузии приступило к расследованию нападения на журналистов телеканала «Россия 24»"« (ВГТРК) в Тбилиси, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление грузинского министерства. Полиция открыла расследование по факту препятствия журналистской деятельности и причинения насилия.

Других подробностей не приводится.

22 июня в Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24». Она брала интервью у владельцев туристического агентства, когда к ним подошли несколько молодых людей. Они начали выкрикивать националистические лозунги и попытались избить корреспондента и оператора канала. За журналистов вступился муж хозяйки турагентства и хулиганы сбежали.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию на фоне беспорядков в этой стране.

Подробнее о запрете читайте в материале “Ъ” «Опять не генацвале».