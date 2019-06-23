В Иране казнен осужденный за шпионаж в пользу США

Власти Ирана казнили работавшего на Минобороны страны Джалала Хаджи Завара, он был признан виновным в шпионаже в пользу Центрального разведывательного управления США, сообщает AFP. Приговор был приведен в исполнение в тюрьме города Кередж — пригороде Тегерана. Когда он был арестован, не уточняется, однако его контракт с министерством уже завершен.

Во время расследования подозреваемый «полностью признал вину в шпионаже на ЦРУ» за деньги. В его доме были найдены «шпионские устройства». Бывшая жена Джалала Хаджи Завара была признана «причастной к шпионской деятельности» и отбывает 15-летнее заключение в тюрьме.

Ранее отношения двух стран обострились. На днях иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что сбил беспилотник США, нарушивший воздушную границу страны.

О реакции США на это читайте в публикации “Ъ” «Вероятно, Иран допустил ошибку».