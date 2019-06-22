В аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 50 рейсов

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания» на 18:09, в аэропорту Внуково были задержаны семь рейсов, отменены три. В Домодедово задержаны пять рейсов, отменены восемь, в Шереметьево задержаны 23 рейса.

Сегодня, 22 июня, в Москве и Подмосковье был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В столице наблюдается жара до 33°С, а также дождь, по области возможны гроза и усиление ветра. В Шатурском и Павлово-Посадском районах Подмосковья зафиксирована чрезвычайная пожароопасность.

Предупреждение о дожде действует с 18:00 до ночи 23 июня.