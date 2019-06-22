Синоптики и МЧС предупредили о жаре и грозе в Московском регионе

В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В столице ожидается жара до 33°С, а также дождь, по области возможны гроза и усиление ветра. В Шатурском и Павлово-Посадском районах Подмосковья также зафиксирована чрезвычайная пожароопасность.

Предупреждение о дожде будет действовать с 18:00 сегодняшнего дня, 22 июня, до ночи 23 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра.

МЧС в жару рекомендует избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.

По прогнозу синоптиков, сегодня воздух в Москве прогреется до 31–33°С (по области 28–33°С). Ожидаются переменная облачность и гроза, при дожде порывы ветра могут достигать 17 м/c. Завтра температура в столице будет на уровне 25–27°С (по области 23–28°С), местами также возможен дождь.