Гонщик Mercedes Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Франции «Формулы-1»

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон победил в квалификации чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Франции. Лучший круг он проехал за 1 минуту 28,319 секунды.

Вторым стал его партнер по команде финн Валттери Боттас (+0,286 секунды), третьим — гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий Ferrari (+0,646). Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso занял 16-е место.

Гонка Гран-при Франции пройдет в воскресенье, 23 июня.