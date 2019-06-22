Глава СКР проконтролирует дело об избиении журналиста и студента в полиции

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления по Москве выяснить все обстоятельства применения насилия в отношении студента Никиты Михеенко и журналиста Андрея Евгеньева неустановленными должностными лицами ОМВД по району Щукино. СКР по Москве уже расследует головные дела по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Михеенко и Евгеньев в 2017 году были осуждены по так называемой антинаркотической статье (ст. 228 УК РФ), приговор вступил в законную силу.

На факт возможного преступления со стороны полицейских обратил внимание господина Бастрыкина председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. «Они (дела.— “Ъ”) как две капли воды похожи на дело Ивана Голунова, с той только разницей, что с Голунова обвинения сняты за недоказанностью, а Евгеньев и Михеенко отбывают тюремный срок»,— написал господин Соловьев.

По его словам, решающую роль в приговоре Андрею Евгеньеву сыграл протокол изъятия минимальной дозы наркотиков, составленный, по аргументированному заявлению адвокатов, с грубейшими нарушениями. «Есть веские основания полагать, что наркотики были подброшены Евгеньеву в ОВД "Щукино" г. Москвы, поскольку экспертизы показали отсутствие следов наркотиков на одежде и коже Андрея»,— отмечается в письме.

Господин Евгеньев подвергся жесткому допросу с избиением в ОВД «Щукино», что подтвердила проверка, проведенная УСБ, указывает Владимир Соловьев. Точно также продвигалось и дело Никиты Михеенко, но у него, в отличие от Андрея Евгеньева, есть даже данные медицинского освидетельствования, которые показывают, что он был жестоко избит, об него тушили окурки сигарет, в том же ОВД «Щукино», заявляет господин Соловьев.

«Ход расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий поставлен председателем СК России на контроль»,— сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

После прямой линии с президентом глава МВД Владимир Колокольцев решил создать в структуре главного управления собственной безопасности (ГУСБ) подразделения по борьбе со злоупотреблениями при расследовании преступлений, связанных с наркотиками. Сейчас в региональных органах ГУСБ это направление курирует всего по несколько человек. При этом работа полицейских безопасников сейчас фактически парализована — после скандала с делом журналиста Ивана Голунова их завалили жалобами фигуранты уголовных дел по наркотикам.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Владимир Колокольцев наращивает собственную безопасность».