В Тбилиси напали на журналистов телеканала «Россия 24»

Сегодня, 22 июня, в Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24». Она брала интервью у владельцев туристического агентства, когда к ним подошли несколько молодых людей.

Они начали выкрикивать националистические лозунги и попытались избить корреспондента и оператора канала, передают «Вести.ру». За журналистов вступился муж хозяйки турагентства и хулиганы сбежали.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию на фоне беспорядков в этой стране. Российские туроператоры заявили о готовности заморозить продажу путевок в Грузию. Продажи авиабилетов уже прекратили S7, «Аэрофлот», Red Wings. Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines пока продолжают выполнять рейсы в Россию. «Аэрофлот» предлагает россиянам вместо Грузии лететь в Ереван и Владикавказ.

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе заявил, что в Тбилиси изучают решение России о запрете полетов.

Подробнее о запрете читайте в материале “Ъ” «Опять не генацвале».