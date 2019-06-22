Участники митинга против завода по переработке 1-2 классов опасности в Камбарке потребовали провести референдум

В Камбарке прошел митинг против завода по переработке отходов 1-2 классов опасности на базе бывшего объекта по уничтожению химического оружия. Участники митинга высказывались против строительства завода в Камбарке, предлагали перенести его на территории вдали от населения. Они отмечали, что по самому проекту много неясного, есть сомнения в обеспечении должных мер безопасности. Также они говорили, что пока нет информации, будут ли строиться социальные объекты, выплачиваться компенсация местным жителям.

Среди выступавших были депутаты из Камбарки и Сарапула от КПРФ и «Справедливой России», активисты социалистического движения, представители общественности из Нефтекамска и Чайковского, местные жители.

Участники митинга приняли по его итогам резолюцию, в которой в частности предлагается организовать в Удмуртии референдум по поводу размещения предприятия по переработке отходов 1-2 классов опасности.

По официальным данным МВД по Удмуртии в митинге приняло участие около 280 человек. По оценке корреспондента “Ъ-Удмуртия” около 400, организаторы заявляют о 1000 человек. Акция прошла без происшествий.

Ранее в Камбарке прошла встреча с местными жителями представителей «РосРАО», которое занимается разработкой проекта. На ней власти сообщили, что проект должен пройти экологическую экспертизу, его вынесут на публичные слушания. Строительство комплекса, его работа и доставка отходов для переработки будут вестись под тщательным контролем, будут соблюдены все необходимые меры безопасности. Планируется, что производственно-технический комплекс «Камбарка» проектной мощностью до 50 тыс. тонн отходов в год будет построен к 2023 году. Предельная стоимость строительства объекта составит 5,117 млрд руб. Заказчиком при перепрофилировании объекта УХО в Камбарке выступает госкорпорация «Росатом», непосредственно строительством будет заниматься ФГУП «РосРАО».