Кравчук: команда Зеленского не должна говорить за президента

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что глава государства не должен позволять подчиненным озвучивать его позицию от своего лица. В эфире ток-шоу «Эпицентр украинской политики. Месяц президента Зеленского» на телеканале NewsOne господин Кравчук также заявил, что «слово президента настолько важное и ответственное, что он за каждым акцентом и предложением должен следить».

«Это просто недоразумение, что сейчас глава администрации президент Украины говорит от себя, советники от себя. И это не только сейчас, при Порошенко было абсолютно также, и при Кучме»,— сказал политик.

По словам первого президента Украины, в наши дни наблюдается «очень пониженное и примитивное отношение к слову и к его автору». «У меня в администрации был такой порядок: я собрал своих людей и сказал: "Ваша роль и слова — только в помещении администрации, за ее пределами с народом общаюсь только я или мой пресс-секретарь"»,— рассказал Леонид Кравчук.

Леонид Кравчук также прокомментировал идею президента Владимира Зеленского перенести здание своей администрации с улицы Банковая в другое место. «Не может президент говорить, что им сложно работать в администрации. Что значит трудно? Идите в шахту. И пускают уже такую мысль, что если не за госсредства, то пускай. Послушайте, президент Украины будет сидеть в администрации, которая построена за счет олигархов. Это падение ниже некуда»,— уверен он.

Напомним, господин Кравчук вместе с другими бывшими президентами Украины (кроме Виктора Януковича) был приглашен на официальную часть инаугурации Владимира Зеленского. Первый президент Украины говорил, что прежняя власть может пытаться скомпрометировать господина Зеленского, и советовал ему действовать как можно аккуратнее.

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