СМИ сообщили о кибератаке США против иранских шпионов

Вечером в четверг, 20 июня, киберкомандование США провело ответную кибератаку против иранской шпионской группы. Эти шпионы якобы поддержали атаку на иностранные танкеры в Оманском заливе, сообщает Yahoo News со ссылкой на двух неназванных бывших сотрудников разведки.

По данным интернет-портала, шпионская группа связана с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). В течение последних нескольких лет эти шпионы отслеживали военные и гражданские суда, проходящие через Ормузский пролив. Это «позволяло совершать нападения на суда в регионе в течение нескольких лет», пишет Yahoo.

Какие-либо детали кибератаки собеседники портала не раскрыли. Совет нацбезопасности США отказался комментировать информацию об иранских шпионах и предполагаемой ответной атаке США. Представитель Пентагона Хизер Баб заявила, что военное ведомство «не обсуждает операции в киберпространстве, разведку или планирование».

13 июня в Оманском заливе потерпело бедствие два нефтяных танкера, принадлежащих норвежской и японской компаниям. По данным СМИ, они подверглись торпедной атаке. США обвинили в ней Иран и якобы из-за исходящей от него угрозы перебросят на Ближний Восток ЗРК Patriot, беспилотники и самолеты-разведчики. Тегеран свою вину отрицает.

20 июня КСИР сообщил, что беспилотник США нарушил воздушную границу Ирана, из-за чего был сбит. Американские военные утверждают, что не проводили операций в небе над Ираном в это время. После инцидента президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, но в итоге операция была отменена «за 10 минут до старта».

Об обострении отношений двух стран читайте в публикации “Ъ”.