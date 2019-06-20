США перебросят на Ближний Восток ЗРК Patriot, беспилотники и самолеты-разведчики

Дополнительный военный контингент США на Ближнем Востоке получит в свое распоряжение зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Он будет вооружен беспилотниками и самолетами-разведчиками, а также другими «сдерживающими средствами», заявили в Пентагоне.

«США не ищут конфликта с Ираном, но готовы защищать американские ВС и интересы в регионе»,— заявила представитель ведомства (цитата по Reuters).

Пентагон уже в ближайшее время отправит на Ближний Восток более 1 тыс. солдат в качестве ответа на недавние атаки на нефтеналивные танкеры в Оманском заливе. В США утверждают, что взрывы на танкерах были организованы Тегераном.

Подробнее — в публикации “Ъ” «На Ближний Восток отправят военную помощь».