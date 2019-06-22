Курс биткойна преодолел психологическую отметку в $10 тыс.

Курс биткойна в ходе торгов субботы, 22 июня, поднялся, по данным Coindesk Bitcoin Price Index, до отметки в $10882 — это рекордно высокий показатель. Неделю назад, 16 июня, курс цифровой монеты побил годовой рекорд — $9381. В последний раз столь высоко самая популярная криптовалюта торговалась 10 мая 2018 года. Кроме того, стоимость биткойна вернулась к уровню декабря 2017 года, который предшествовал взлету цены одной цифровой монеты до $20 тыс. В настоящий момент курс биткойна опустился ниже $10 тыс.

Подробнее о причинах роста курса криптовалюты — в публикации “Ъ” «Биткойн набирает вес».