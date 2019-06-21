ФНС отчиталась о почти двукратном росте числа самозанятых

В качестве самозанятых в РФ зарегистрировались более 114 тыс. человек, заявил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на заседании Общественного совета при ФНС. Месяцем ранее он отчитался перед президентом Владимиром Путиным о 60 тыс. самозанятых граждан.

«С начала эксперимента в качестве плательщиков налога на профессиональный доход зарегистрировались более 114 тыс. человек. При этом количество сформированных чеков превысило 10 млн, а суммарный доход, полученный самозанятыми гражданами, составляет более 8,9 млрд руб.»,— сказал он. Также глава ФНС назвал самые популярные виды деятельности. Среди них — перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.

Напомним, с 2019 года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях в пилотном режиме действует новый режим — налога на профессиональный доход. Предприниматели с доходом не более 200 тыс. руб. в месяц и без наемных работников могут установить приложение «Мой налог» и работать без регистрации в налоговой инспекции. В случае признания эксперимента успешным власти планируют распространить этот режим на всю страну.

Подробнее об теневой занятости в РФ читайте в материале “Ъ”.