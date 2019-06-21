Медведев: Россия и Белоруссия говорят об интеграции на одном языке

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что Россия и Белоруссия достигли консенсуса на переговорах об интеграции в рамках Союзного государства. «Вы тогда сказали, что у нас на 70% совпадают позиции, высоко подняли планку. После этого уже мои товарищи по правительству эту планку еще выше задрали»,— сказал он своему белорусскому коллеге Сергею Румасу на переговорах в Минске.

Премьер рассчитывает, что уже к ноябрю Москва и Минск подпишут первые документы по интеграции. «Мы исходим из того, что если все пойдет в таком ключе и будет получено окончательное одобрение президентов, где-то к ноябрю можно было бы выйти на подписание уже дорожных карт по реализации всех этих инициатив»,— сказал он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, в конце 2018 года Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании совместной российско-белорусской рабочей группы по интеграции. В конце мая Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран. При этом, как подчеркнул президент РФ во время прямой линии, Россия не планирует объединяться с Белоруссией в одно государство.

Как господин Лукашенко предлагал включить Россию в состав Белоруссии, читайте в публикации “Ъ”.