В Ингушетии совершено покушение на следователя СКР

Сегодня, 21 июня, утром в ингушском городе Малгобеке было совершено покушение на следователя по особо важным делам следственного отдела Следственного комитета России (СКР) по Сунженскому району Ингушетии подполковника юстиции 42-летнего Зелимхана Ахильгова.

Прибывшая на место преступления оперативно-следственная бригада установила, что около восьми утра подполковник Ахильгов вышел из своего частного дома, направляясь на работу. Когда офицер открыл калитку, прогремел сильный взрыв, в результате которого господин Ахильгов получил множественные осколочные ранения. Пострадавшего отправили в больницу, где он был прооперирован. Осмотрев место происшествия, следователи и эксперты установили, что подполковника юстиции пытались взорвать с помощью гранаты, установленной на растяжке. Об этом свидетельствовали отсутствие воронки, а также изъятая в качестве вещдока проволока.

Следственное управление СКР по Ингушетии возбудило уголовное дело по ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование). Однако уголовное дело для дальнейшего расследования было передано в производство Главное следственное управление СКР по СКФО. Приоритетной версией причин случившегося следствие считает служебную деятельность господина Ахильгова.

Среди известных и громких дел, которые расследовал Зелимхан Ахильгов, было дело в отношении бывшего помощника прокурора Сунженского района Али Добриева, обвинявшегося в создании незаконного вооруженного формирования (НВФ). В августе 2011 года Добриев был задержан, а в процессе расследования уголовного дела указал еще и место в селении Экажево, где хранился схрон оружия для НВФ.

Юрий Сенаторов