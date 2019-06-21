Более 100 ветеранов и узников лагерей получат жилье до конца года

В Петербурге более ста ветеранов войны и узников фашистких лагерей улучшат свои жилищные условия в текущем году. Об этом сообщили в пресс-службе Жилищного комитета.

Так, 29 ветеранов ВОВ получат социальные выплаты, 33 – жилые помещения. Кроме того, подлежат обеспечению жилыми помещениями или социальными выплатами еще 62 ветерана и 59 семей бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. До начала 2020 года 46 семей смогут получить жилье.

Напомним, что Смольный сможет потратить в этом году на приобретение жилья для госнужд более 10 млрд рублей — это средства бюджета, предусмотренные на покупку жилья в этом и следующем годах. Приобретаться жилье будет для очередников и ветеранов в том числе.