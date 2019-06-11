Смольный планирует освоить средства на приобретение квартир для госнужд бюджета 2020 года уже в этом году

Петербург сможет потратить в этом году на приобретение жилья для госнужд более 10 млрд рублей — это средства бюджета, предусмотренные на покупку жилья в этом и следующем годах. Комитет имущественных отношений подготовил проект постановления правительства по объединению бюджетов 2019 и 2020 годов на закупку квартир на госнужды.

Приобретаемое городом жилье будет предоставляться многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам, иным льготным категориям гражданам, а также для расселения аварийного жилья и коммуналок. Распределение квартир нуждающимся будет осуществляться Жилищным комитетом в соответствии с жилищным планом.

Эксперты полагают, что бюджет будущего года власти объединяют с нынешним для того, чтобы успеть купить жилье по нынешним ценам, опасаясь, что после перехода строек на эскроу-счета стоимость недвижимости может подняться.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Смольный торопится купить жилье».