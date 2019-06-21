Марина Другова будет освобождена под залог

Родные главного врача ГБУЗП ПК «Центр медицинской профилактики» Марины Друговой внесли залог в размере 3 млн руб. Таким образом, она должна быть освобождена из ИВС. Ранее залог на указанную сумму в качестве меры пресечения ей избрал Свердловский районный суд. Напомним, госпожа Другова подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения). По версии следствия, она через сторонние лица похитила чуть меньше 1 млн руб. средств, выделенных центру в качестве субсидий. Следствие настаивало на избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Но суд счел, что оно не предоставило объективных данных, что подозреваемая может скрыться или воспрепятствовать расследованию дела. В рамках меры пресечения ей запрещено общаться с лицами, которым что-либо известно об обстоятельствах дела, а также использовать интернет, средства связи, отправлять почтовые и иные сообщения.