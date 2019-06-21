Главу Пушкинского района Подмосковья отправили в СИЗО до середины августа

Басманный суд Москвы арестовал на месяц и 25 суток главу Пушкинского района Подмосковья Евгения Жиркова, которого обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). «Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Жиркова меру пресечения в виде ареста до 13 августа»,— постановил суд.

Следствие настаивает, что в 2015 году, будучи главой Балашихи, господин Жирков неоднократно переносил сроки сдачи в эксплуатацию многоквартирного дома. За это застройщик передал ему «нежилые помещения площадью более 1 тыс. кв. м».

По словам адвоката обвиняемого Василия Юдина, следователи оценили размер взятки в 73 млн руб. «Мой клиент считает, что это провокация криминальных авторитетов Балашихи»,— сказал адвокат (цитата по ТАСС).

Накануне сообщалось, что Евгений Жирков был задержан по подозрению в получении взятки (ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Евгений Жирков возглавил Пушкинский район в феврале. До этого он занимал пост главы Балашихи, который оставил в июне 2017-го на фоне скандала с мусорным полигоном «Кучино» — самой большой свалкой Москвы и Подмосковья.

Подробнее о деле читайте в материале "Ъ" «Глава Балашихи брал квадратными метрами».