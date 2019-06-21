Организовавший Межпарламентскую ассамблею православия грузинский депутат ушел в отставку

Депутат грузинского парламента Закария Куцнашвили, организовавший в Тбилиси заседание Международной ассамблеи православия (МАП), ушел в отставку на фоне протестов. «Я осознаю раздражение грузинской общественности, за что и извинился. Вместе с тем как человек и мужчина я думаю, что не было бы правильным, чтобы глава парламента ушел в отставку, а подключенный к этому процессу остался на посту»,— заявил господин Куцнашвили журналистам (цитата по ТАСС).

Он объяснил, что у него нет должности в парламенте, но есть свободный мандат. От него депутат и откажется.

Ранее в отставку подал спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Новым спикером станет лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.

Накануне в Грузии начались многотысячные протесты после визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Граждан страны возмутило то, что депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. К вечеру протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его и требуя отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД. Произошли столкновения протестующих с полицией, пострадали 240 человек.

Кремль назвал протесты в Тбилиси русофобской провокацией. Произошедшее вызвало крайнюю обеспокоенность у России.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».

Депутат Сергей Гаврилов в интервью “Ъ” прокомментировал беспорядки в Грузии, вызванные его приездом.