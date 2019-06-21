«Газпром» обещает выплаты по новой дивидендной политике с 2020 года

ПАО «Газпром» планирует до конца 2019 года разработать новую дивидендную политику и начать применять ее в следующем году. В презентации (.pdf) отмечается, что новая политика приведет к повышению прозрачности и предсказуемости роста доходов акционеров и инвесторов.

«Выход на целевой уровень 50% чистой прибыли группы "Газпром" по МСФО в течение 3 лет. Корректировки чистой прибыли на неденежные статьи. Дивиденды не привязаны к абсолютным значениям прошлого года»,— говорится в презентации.

За последний месяц о планах по увеличению выплат объявили Сбербанк, «Газпром», ВТБ. В отношении двух последних эмитентов фондовый рынок реагировал резким ростом котировок акций на 10–16%.

Подробнее о том, как эмитенты соревнуются в выплатах дивидендов, читайте в публикации “Ъ” «Урожайный год».