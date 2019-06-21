«Татнефть» получает претензии от покупателей из-за приостановки транзита нефти в трубопроводе «Дружба»

«Татнефть» начала получать претензии от покупателей из стран Европы из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба». Напомним, в апреле в нем обнаружили нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов, после чего поставки сырья были приостановлены вплоть до 9 июня. Об этом сообщил глава компании Наиль Маганов.

При этом он подчеркнул, что претензии касаются не качества нефти, а сбоя поставок из-за приостановки транзита нефти по трубопроводу. «Мы уже начали получать претензии. Они в рамках разумного и в рамках наших договорных отношений. Ведется претензионная работа, поэтому сложно сказать какой ущерб будет»,— цитирует «Интерфакс» господина Маганова.

При этом компенсация самой «Татнефти» из-за ситуации с «Дружбой» пока не определена.

“Ъ-Казань”