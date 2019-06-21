Председателем Совета директоров «Россети Кубань» стал Александр Гаврилов

Председателем Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», которое оказывает услуги под брендом «Россети Кубань», избран Александр Гаврилов. До этого он занимал пост гендиректора сетевой компании, работающей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Решение об избрании было принято на первом после годового собрания акционеров «Россетей Кубани» заседании нового состава Совета директоров.

Александр Гаврилов возглавлял ПАО «Кубаньэнерго» на протяжении более 10 лет. «На Кубани созданы все необходимые условия для цифровой трансформации инфраструктуры и построения современного сетевого комплекса, который будет отвечать существующим и перспективным требованиям различных категорий потребителей, а также станет базисом для дальнейшего социально-экономического развития региона в эпоху четвертой промышленной революции», - отметил господин Гаврилов.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, за 2018 год «Россети Кубани» получили 150 млн руб. чистой прибыли.

Василий Хитрых