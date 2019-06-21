Кубаньэнерго инвестировало в 2018 году в энергокомплекс региона 7,7 млрд рублей

За 2018 год «Россети Кубани» получили 150 млн руб. чистой прибыли. Эта цифра была озвучена на прошедшем вчера, 20 июня, годовом общем собрании акционеров ПАО «Кубаньэнерго» (работает под брендом «Россети Кубань»). Компания освоила 7,7 млрд руб. инвестиций, в эксплуатацию было введено свыше 350 МВА установленной мощности и почти 600 км новых линий электропередачи, говорится в опубликованной отчетности общества.

По информации Совета директоров ПАО, в 2018 году специалисты «Россетей Кубани» завершили строительство цифровой подстанции 220 кВ «Порт», предназначенной для обеспечения электроснабжения объектов сухогрузного района морского порта «Тамань», а также автодорожной и железнодорожной инфраструктуры транспортного перехода через Керченский пролив.

Кроме того, компания привлекла частный капитал в развитие и совершенствование учета электроэнергии. На данный момент заключено 27 энергосервисных контрактов на общую сумму инвестиций более 5,1 млрд руб. с охватом более 156 тыс. точек учета. По итогам 2018 года удалось добиться снижения потерь более чем на 181 млн кВт*ч.

Василий Хитрых