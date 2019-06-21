В Казани главу садового товарищества обвиняют в присвоении 11 млн рублей

В Казани главу садового некоммерческого товарищества (СНТ) в Советском районе будут судить за присвоение денег членов СНТ на сумму 11,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Следствие установило, что с 2012 по 2016 год обвиняемая женщина при исполнении решения членов товарищества по продаже участков занизила реальную сумму покупки в трех договорах, присвоив около 1 млн руб. Также она подделала квитанции оплаты благоустройства СНТ на общую сумму 900 тыс. руб. — правоохранители выяснили, что фирмы, указанные в платежных документах, подтверждают подлог.

Также во время газификации 41 участка глава товарищества собрала с каждого владельца по 200 тыс. руб. — в сумме около 8 млн руб., однако подрядчику женщина выплатила лишь 2 млн руб., а часть участков так и осталась негазифицированной. Во время следствия сотрудники полиции также нашли поддельные квитанции о выплате подрядчику еще 4,5 млн руб.

Обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Рассмотрение дела пройдет в Советском райсуде Казани.

“Ъ-Казань”