Теодор Курентзис уйдет с поста худрука Пермского оперного театра на фоне конфликта с Кехманом

Бывший главный дирижер Новосибирского оперного театра Теодор Курентзис покинет должность художественного руководителя Пермского театра оперы и балета до начала нового театрального сезона, говорится в пресс-релизе театра. Господин Курентзис сохранит за собой художественное руководство Дягилевским фестивалем. Также отмечается, что он будет ставить одну или несколько опер в сезон на пермской сцене и ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna в Перми.

О возможном уходе Теодора Курентзиса с поста худрука театра говорили ранее. Так, по данным издания «Медуза», в 2019 году между Теодором Курентзисом и худруком Новосибирского оперного театра и бизнесменом Владимиром Кехманом произошел конфликт. Последнего привлекли к проекту строительства новой сцены для пермской оперы. Господин Курентзис негативно оценил привлечение Кехмана в проект. Он выступал за прежний проект сцены.

В 2003 году Теодор Курентзис выступил в качестве дирижера-постановщика балета «Поцелуй феи» Игоря Стравинского в Новосибирском оперном театре. В 2008 году — музыкальным руководителем совместного проекта Новосибирского оперного театра и Парижской национальной оперы — постановки оперы Джузеппе Верди «Макбет».

Как выбирался проектировщик новой сцены в Перми — читайте в материале “Ъ” «Оперой уполномоченный»

Юлия Сасевич