Белорусский участок «Дружбы» планируется очистить от грязной нефти к середине августа

Полностью очистить магистральный трубопровод «Дружба» на территории Белоруссии планируется к середине августа. В сообщении на сайте белорусского госконцерна «Белнефтехим» говорится, что сейчас на территории республики в трубопроводах находится около 620 тыс. т некондиционной нефти.

«По всем белорусским участкам магистрального нефтепровода "Дружба" ведется усиленный контроль качества нефти, поступающей из Российской Федерации. В настоящее время анализы, проведенные аккредитованной лабораторией, регистрируют параметры качества нефти в рамках стандарта»,— подчеркивается в сообщении.

Напомним, «Белнефтехим» 19 апреля пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого задержали четырех человек. Позже СКР сообщил, что в хищении в составе организованного преступного сообщества нефти из нефтепровода обвиняются шесть человек, четверо отправлены под домашний арест до 30 июня.

О развитии ситуации вокруг «Дружбы» — в публикации “Ъ” «Претензии пустили по трубе».