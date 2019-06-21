Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взятке в особо крупном размере

Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову предъявили обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В сообщении на сайте Следственного комитета России (СКР) говорится, что, по данным следствия, в 2015 году, будучи главой Балашихи, он неоднократно переносил сроки сдачи в эксплуатацию многоквартирного дома. За это застройщик передал ему «нежилые помещения площадью более 1 тыс. кв. м».

«Фигурант уголовного дела задержан, следствие ходатайствует перед судом об избрании Жиркову меры пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Дома и на работе господина Жиркова и его окружения прошли обыски.

Накануне сообщалось, что Евгений Жирков был задержан по подозрению в получении взятки (ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Евгений Жирков возглавил Пушкинский район в феврале. До этого он занимал пост главы Балашихи, который оставил в июне 2017-го на фоне скандала с мусорным полигоном «Кучино» — самой большой свалкой Москвы и Подмосковья.

Подробнее о деле читайте в материале "Ъ" «Глава Балашихи брал квадратными метрами».